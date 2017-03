Remise de la carte électorale aux jeunes majeurs

Pour Ronan, Chloé, Nancy et Joana, cette cérémonie implique leur responsabilité dans la vie citoyenne. Ils vont utiliser le droit de vote pour exprimer leur opinion.

En son nom et celui de l’Etat, le maire, leur a présenté leurs droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers « Le Livret du Citoyen ». Maurice Gironcel leur a ainsi rappelé que les droits fondamentaux acquis au fil des décennies reposaient sur trois grands principes, la liberté, l’égalité et la fraternité.

La majorité confère des droits et des devoirs

« Bienvenue à vous tous, à l’âge de la majorité ! Dès aujourd’hui, vous prenez part, de plein droit, à la vie démocratique et citoyenne de votre pays. Cela vous confère donc le droit de participer, dorénavant, aux différents scrutins des élections locales, nationales et européennes » soulignait le maire.

« Aujourd’hui 8 mars, nous célébrons également la journée internationale de la Femme, c’est aussi l’occasion pour moi, de vous rappeler, que les femmes n’ont eu le droit de voter qu’en 1945, il y a tout juste 72 ans. C’est une époque pas si lointaine. Il n’appartient donc qu’à vous, de mener des combats pour faire entendre vos opinions, d’être des acteurs actifs de votre destin, de votre pays, de son développement et de vous impliquer dans la vie citoyenne liée à vos nouvelles responsabilités ».

Devenus citoyens responsables, les nouveaux électeurs de Sainte-Suzanne ont à cœur de participer à la vie citoyenne de leur commune.