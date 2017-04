RÉSISTANCE ! Ce cri d’espérance qui fait si peur aux tenants du chômage de masse

Comme quoi on peut être un assez jeune journaliste et se complaire toujours et encore dans un discours de guerre froide * .

Pour le JIR, les « vieilles lunes » de Mélenchon dateraient de cette époque tandis que celles de MM. Macron, Fillon ou Mme Le Pen seraient la promesse d’un renouveau politique.

Pourtant c’est le constat d’une absolue faillite politique, économique et morale qui conduit nombre d’électrices et électeurs à se rebeller contre les prédateurs et à soutenir les propositions des Insoumis.

Là existe un espoir de sortir enfin de ce discours sans imagination : « c’est ça ou rien ; c’est comme ça ; il est impossible de faire autrement ; “ON” à tout essayé ; il n’existe pas d’autre politique possible » ! En bref : si vous crevez de chômage, de mal-logement, d’atteintes multiples et incessantes à votre dignité, résignez-vous car “ON” ne peut ni ne veut faire autrement que ce que nous dictent les grands maîtres de la finance mondiale.

Pour Philippe Leclaire, vouloir changer le cours catastrophique d’une financiarisation mondiale dans tous les compartiments de la vie quotidienne, serait une folie. Il faudrait continuer comme depuis 2002 !

Faire vivre, dans la précarité et une austérité sans fin, un nombre, chaque jour plus grand, de personnes en France continentale et plus encore à La Réunion, serait — selon Philippe Leclaire, la seule bonne solution… même si cela contribue, chaque jour un peu plus, à déchiqueter l’indispensable pacte républicain sans lequel pourtant, chacun le sait, il n’y a pas de vivre-ensemble possible.

Et ils voudraient que nous acceptions cela sans RÉ-SI-STAN-CE ?

Jean