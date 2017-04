Responsabilité des Réunionnais : 5 jours décisifs

La mobilisation s’amplifie autour du candidat soutenu par le PCR.

« Le PCR est le seul parti réunionnais ayant des responsabilités électives à soutenir » Jean-Luc Mélenchon. « Le PCR a décidé de s’engager à fond pour que le score de Jean-Luc Mélenchon soit le plus élevé possible à La Réunion, sur la base d’un projet permettant de donner le pouvoir au peuple, pour que les Réunionnais puissent décider eux-mêmes de leur avenir » : telle est la conclusion de l’invitation au meeting de clôture de la campagne du premier tour de la présidentielle du PCR, qui aura lieu demain à Sainte-Suzanne, rond-point de Quartier-Français à 17 heures.

Cette déclaration écrite donne la mesure de la mobilisation du PCR auprès de la population afin d’expliquer son choix de soutenir Jean-Luc Mélenchon, et d’appeler à voter et à faire voter pour ce candidat.

L’importance du rassemblement

Samedi 15 avril, lors du deuxième meeting régional de soutien organisé par le PCR, Julie Pontalba avait situé l’importance de cette élection. La situation de La Réunion est aujourd’hui bloquée, comme elle avait pu l’être à la sortie de la Seconde guerre mondiale en 1945. À cette époque, le système colonial n’avait pas permis d’éviter l’accentuation de la misère due au blocus pendant la seconde guerre mondiale. Après la guerre, les Réunionnais avaient su se rassembler pour concrétiser la revendication de Réunion département français. L’objectif était d’appliquer dans notre île les lois sociales du Front populaire, puis du programme du Conseil national de la résistance. Ce rassemblement était porté par le CRADS (Comité républicain d’action démocratique et sociale) qui remporta largement les élections municipales de 1945. Cette première victoire a créé les conditions de l’élection de deux députés réunionnais du CRADS, Raymond Vergès et Léon de Lépervanche, dans les deux circonscriptions. Ils siégèrent dans l’Assemblée constituante qui permit d’obtenir l’abolition du régime colonial, promulguée le 19 mars 1946.

Cette loi promettait l’égalité sociale le 1er janvier 1947. Le non-respect de la loi par le gouvernement a fait de cette égalité un cadre de lutte. Des avancées ont été obtenues. Les Réunionnais ont droit à la Sécurité sociale, à l’égalité du SMIC, à un système scolaire développé ainsi qu’à l’eau et à l’électricité. C’est le résultat de combats où les communistes étaient en première ligne. Mais ce cadre n’arrive plus à régler les problèmes actuels et laisse La Réunion démunie face aux menaces à venir. Notre île est en effet intégrée à la France. Les lois pensées pour un pays situé à 10.000 kilomètres de La Réunion doivent s’appliquer dans notre île. L’économie réunionnaise n’a pas pu résister à la concurrence de celle de la France puis de l’Europe. Les conséquences sont le chômage massif, la grande pauvreté, le manque de logements ou l’illettrisme.

Pour un nouveau cadre

Ces indicateurs sociaux rappelés samedi dernier par Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR, et Yvan Dejean, porte-parole, appellent à l’action. Cela ne peut passer que par un nouveau cadre qui donnera aux Réunionnais la capacité de gérer les affaires qui les concernent. C’est ce que le PCR appelle la responsabilité.

Le Parti communiste réunionnais estime que le programme de Jean-Luc Mélenchon permet d’aller vers ce nouveau cadre. Ce candidat propose en effet la 6e République et une assemblée constituante pour écrire une nouvelle Constitution.

Le PCR a donc décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Cette annonce fut faite le 2 avril. À ce moment, Jean-Luc Mélenchon était placé en 5e position par les sondeurs. La décision du PCR a créé une dynamique dans notre île. Elle correspondit à un phénomène analogue en France autour des propositions de Jean-Luc Mélenchon. En deux semaines, la donne a donc considérablement changé. Les sondeurs doivent reconnaître que Jean-Luc Mélenchon est un possible qualifié au second tour. Les enquêtes d’opinion placent en effet quatre candidats dans cette position. Une telle information ne peut que renforcer la détermination des militants pour assurer la qualification puis la victoire du candidat qu’il soutienne.

À La Réunion, la dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon avec le PCR peut constituer un nouvel élan pour le rassemblement. Cette dynamique se vérifiera ce soir au Port lors du meeting par hologramme de Jean-Luc Mélenchon, et demain à Sainte-Suzanne à l’occasion du meeting de clôture de la campagne du premier tour du Parti communiste réunionnais.

M.M.