Responsabilité et 6e République pour le renouveau de la démocratie à La Réunion

L’augmentation de l’abstention et des votes blancs traduisent l’aggravation de la crise du système actuel. La 6e République proposée par la France Insoumise et la responsabilité par le PCR visent à sortir par le haut de cette crise de confiance en donnant au peuple les moyens de décider et d’agir. Ces propositions ont été exposées et débattues lors d’un débat organisé hier à Saint-Denis par les candidats de l’union PCR-Insoumis dans la 1ere circonscription.

Julie Pontalba, candidate de l’union PCR-France Insoumise dans la 1ere circonscription.

Après l’environnement et le partage des richesses, Julie Pontalba et Stéphane Ducamp, candidat et suppléant de l’union PCR-France Insoumise, organisaient hier un troisième débat sur le thème de la démocratie.

En introduction du débat, Julie Pontalba rappelle l’annonce d’un projet de loi sur la moralisation de la vie politique présenté par le nouveau gouvernement. C’est une manière de rattraper les choses qui n’est pas suffisante. Jean-Luc Mélenchon propose la 6e République, le PCR la responsabilité, ce sont deux projets qui se rejoignent, a-t-elle dit en substance.

Pour une 6e République

Esla Mousse a tout d’abord présenté le projet de 6e République. Cette proposition part du constat que la population ne consent plus aux règles actuelles. Cela se manifeste par la hausse de l’abstention et du nombre de bulletins blancs. Pour arriver à cette 6e République, il est nécessaire qu’un certain nombre de députés agissent pour convoquer une Assemblée constituante. Pour la France Insoumise, cette Constituante sera composée de députés élus et tirés au sort, leur point commun sera de n’avoir jamais exercé de mandat électif.

Cette nouvelle Constitution comportera l’ensemble des droits fondamentaux actuels auxquels s’ajouteront de nouveaux. Elle comprendra la règle verte, qui oblige à préserver l’environnement, ainsi que le droit opposable au logement.

Au sujet de la moralisation de la vie politique, tout élu condamné pour corruption dans le cadre de ses fonctions sera inéligible à vie.

Le vote sera rendu obligatoire, et entraînera la reconnaissance du vote blanc. Les citoyens auront le pouvoir de révoquer les élus s’ils n’appliquent pas la politique pour laquelle ils ont été élus. La population pourra également proposer des lois et les abroger.

C’est dont par une rédéfinition complète de l’organisation des pouvoirs politiques que sera réglé le problème de moralisation de la vie publique.

La responsabilité

Elie Hoarau, président du Parti communiste réunionnais, a ensuite présenté le projet de responsabilité. Il part du constat que le bilan des gouvernements qui se succèdent est négatif à La Réunion. Le cadre actuel ne permet pas de régler les problèmes actuels et à venir.

La responsabilité, c’est l’accès des Réunionnais à des compétences élargies. Elie Hoarau a cité le cas des Accords de partenariat économique qui doivent être signés entre l’Union européenne et les pays voisins. Si les Réunionnais peuvent avoir la compétence de négocier directement, alors ils pourront y faire figurer des clauses de sauvegarde et un moratoire pour protéger la production locale. C’est une nécessité pour garantir le décollage économique de La Réunion.

Ces compétences seront exercées par une Collectivité territoriale unique, remplaçant la Région et le Département, respectant la parité et élue à la proportionnelle intégrale afin que tous les courants de pensée puissent être représentés.

Cette assemblée devra élaborer un projet de développement qui sera financé par un fonds de développement alimenté par les fonds européens et ceux de l’État.

En conclusion, Elie Hoarau a rappelé que rien n’est joué pour ces élections législatives. Emmanuel Macron est en effet à la recherche d’une majorité. C’est en élisant un maximum de députés progressistes que les causes de la 6e République et de la responsabilité pourront avancer.

Continuer à se rassembler

Gélita Hoarau est revenu sur le combat qu’elle a mené au Sénat pour tenter d’inscrire dans la loi plus de libertés pour les Réunionnais. Mais l’ex-ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, a repoussé toutes les propositions sans aucun dialogue. En tant que députée, elle avait pourtant été signataire d’une proposition de loi rejoignant celle de Paul Vergès visant à supprimer l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution. Mais une fois ministre, elle a manifestement oublié ces belles intentions.

La sénatrice de La Réunion a pointé la perspective des Assises des Outre-mer. Elle a conclu en ces termes : « la situation est tellement grave qu’il faut rassembler les forces pour ce combat ». Elle a donc souhaité que l’union ne se fasse pas seulement pour une élection mais soit un engagement durable.

Dernière intervenante, Christiane a constaté que cette demande de plus de compétence pour adapter les lois se fait entendre également en France au niveau des communes. Certaines déplorent un cadre inadapté à leurs spécificités. « La population vit une démocratie fictive en étant trop loin des centres de décision », a-t-elle dit.

La prochaine action des candidats de l’union PCR-Insoumis aura lieu dimanche à 14 heures 30. Rendez-vous devant la brasserie de la Gare du Nord pour une opération Zéro déchet sur le front de mer de Saint-Denis.

M.M.