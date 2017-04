Section PCR de Saint-André : assurer, à Saint-André, la victoire de Mélenchon

Paul Dennemont et Jacky The Seng.

Depuis la décision du Parti Communiste Réunionnais appelant à voter Mélenchon, le 23 avril, la Section PCR de Saint-André s’active à travers diverses initiatives, petites réunions de quartier, contacts avec la population, distributions de tracts dans les différents secteurs de la commune et au marché forain notamment.

Cette élection est l’occasion pour les Réunionnais de faire valoir leur droit d’assumer la responsabilité de la gestion de leur pays, comme l’a toujours prônée le PCR . La présence de Jean-Luc Mélenchon au second tour est désormais envisageable. L’objectif de la Section PCR de Saint-André, c’est de sensibiliser le plus grand nombre pour assurer la Victoire de Jean-Luc Mélenchon dans la commune gérée par Jean-Paul Virapoullé, auteur de cet amendement stupide, « Alinéa 5 de l’Article 73 » qui entrave le développement de notre territoire. Un amendement, d’ailleurs, aujourd’hui condamné par tous et même par les plus proches amis politiques du maire de Saint-André.

La mobilisation se poursuit avec une opération de distribution de tracts en ville de Saint-André, ce mercredi, avant la participation des militants au meeting, le soir, à Quartier Français.

Pour la Section,

Jacky The Seng

Paul Dennemont