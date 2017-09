Sénat : les priorités d’Une ambition pour La Réunion

Les 6 candidats de la liste conduite par la sénatrice sortante aux élections sénatoriales. De gauche à droite : Gilles Leperlier, Mémouna Patel, Maurice Gironcel, Gélita Hoarau, Michel Picot, Julie Pontalba.

- Lutter contre les inégalités et augmenter le pouvoir d’achat des plus démunis (une prime de vie chère pour les plus pauvres) ;

- Prioriser les emplois pour les Réunionnais-es et aider réellement le retour au pays des fonctionnaires en poste à l’extérieur ;

- Lutter contre l’illettrisme ;

- Adapter l’enseignement à la réalité réunionnaise (identitaire, climatique, régionale) ;

- Mener une politique volontariste pour le logement ;

- Défendre et développer la production réunionnaise (notamment pour l’exportation) ;

- Viser l’autonomie énergétique et la sécurité alimentaire ;

- Donner aux collectivités les moyens d’assurer leurs missions ;

- Diversifier les modes de transport public ;

- Aménager le territoire selon les principes d’adaptation et de précaution face aux effets du réchauffement climatique ;

- Promouvoir une agriculture biologique et respectueuse de l’environnement, et pour la canne de développer de nouveaux produits ;

- Mettre en œuvre une politique de co-développement régional solidaire.