Sénatoriales : communiqué de Gélita Hoarau

Les 6 candidats de la liste conduite par la sénatrice sortante aux élections sénatoriales. De gauche à droite : Gilles Leperlier, Mémouna Patel, Maurice Gironcel, Gélita Hoarau, Michel Picot, Julie Pontalba.

Candidate tête de la liste, « Une nouvelle ambition pour La Réunion », aux élections sénatoriales, je tiens tout d’abord à remercier les grandes électrices et les grands électeurs qui ont porté leurs suffrages sur notre candidature.

Le résultat électoral montre que pour cette élection notre liste a rassemblé au delà de notre collège électoral au regard de notre nombre de grands électeurs.

Ce soir La Réunion compte quatre nouveaux Sénatrices et Sénateurs de la même obédience politique et je regrette que notre proposition de reconduire la sénatrice sortante ait été refusée. Car, si celle ci avait été acceptée le nombre de suffrages obtenus par les autres listes de gauche et de progrès ajoutés à la nôtre auraient crée une dynamique de victoire.

A l’évidence, celles et ceux qui ont pris cette responsabilité privent La Réunion d’avoir une représentation plus équilibrée des forces politiques de La Réunion.

Le scrutin est terminé mais les problèmes de La Réunion demeurent. Plus que jamais j’appelle au rassemblement des forces vives du pays pour définir ensemble un projet de développement durable et solidaire.