Sénatoriales : l’appel de Gélita Hoarau

« Chère électrice, cher électeur,

Comme je vous l’ai indiqué dans mon précédent courrier, j’ai le plaisir de vous présenter les membres de la liste que j’ai l’honneur de conduire et nos priorités pour ces élections sénatoriales du 24 septembre prochain.

Ces hommes et ces femmes, appartenant à des courants politiques divers, partagent avec moi la même conviction : celle de la nécessité de se rassembler pour relever ensemble les graves défis auxquels La Réunion est confrontée. Ces défis, vous les connaissez, sont : chômage record, inégalités insupportables, pauvreté grandissante, manque de logements, dégradation de l’environnement… À ceux-là s’ajoutent la crise de la canne, les effets du réchauffement climatique, la mondialisation actuelle des échanges, la démographie et la révolution technologique.

Nous avons aussi la volonté d’agir en vue d’un véritable changement car nous portons pour La Réunion la même ambition : celle de lui redonner espoir et confiance, principalement à sa jeunesse.

Cependant, comme je vous l’ai déjà dit, j’insiste sur le fait que l’avenir de La Réunion dépend de ce que les Réunionnais-es décideront. Pour cela, ils doivent disposer de compétences législatives et règlementaires élargies, ainsi que des dispositifs et des moyens financiers nouveaux leur permettant d’élaborer une nouvelle politique au service de leur pays. Cette nouvelle politique doit viser le développement durable et solidaire de La Réunion sur le plan économique, social, éducatif, culturel et identitaire, environnemental et dans le co-développement solidaire avec nos pays voisins.

Je renouvelle donc devant vous notre engagement déterminé, à porter toutes ces solutions devant le Sénat, en lui demandant de les faire prospérer par des lois appropriées et par des initiatives qui lui sont propres (missions d’étude, rapports au Gouvernement, résolutions, propositions de règlements).

Chère électrice, cher électeur,

Sénatrice, vous pouvez compter sur mon expérience et toute ma disponibilité pour accomplir cette tâche.

Je vous demande de m’accorder votre suffrage en votant pour la liste « UNE NOUVELLE AMBITION POUR LA RÉUNION » que je conduis. »

Gélita Hoarau

Sénatrice

Enseignante

Présidente d’association

(personnes en situation de handicap)