Stéphane Ducamp : « Le PCR, premiers insoumis de La Réunion »

Stéphane Ducamp, membre de France Insoumise et suppléant de Julie Pontalba dans la première circonscription salue l’insoumis et écologiste, Paul Vergès qui a inspiré Jean-Luc Mélenchon. « Vous êtes le PCR, les premiers insoumis de La Réunion », a-t-il dit avec force. Le programme l’Avenir en commun offre d’ailleurs une vision sociale et écologique pour répondre aux attentes de la population, a-t-il dit en substance. Et de conclure : « J’espère que l’on va réussir à s’opposer à la casse sociale de Macron ».