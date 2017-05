Succès de la conférence de Julie Pontalba sur le partage des richesses à La Réunion

Ce vendredi 26 mai au resto La Gare du Nord à Saint-Denis, le Parti Communiste Réunionnais et Les Insoumis de La Réunion ont organisé une conférence-débat pour préparer l’élection législative du 11 juin prochain dans la 1ère circonscription en faveur de leur candidate Julie Pontalba et de son suppléant Stéphane Ducamp. Après celle du vendredi précédent au même endroit, consacrée à la question de l’écologie, cette rencontre a connu un nouveau succès sur un nouveau thème : celui du partage des richesses à La Réunion pour bâtir un développement durable de notre pays.

Julie Pontalba pendant l’exposé de ses propositions pour un partage équitable des richesses dans notre pays.

Plus d’une cinquantaine de personnes ont participé à cette conférence-débat et ont contribué à sa réussite par la qualité de leurs échanges ainsi que par leurs contributions aux propositions émises à ce sujet par Julie Pontalba. En effet, celle-ci a fait part au public à la fois des propositions globales de Jean-Luc Mélenchon en tant que candidat de la France Insoumise à la présidentielle et de celles du PCR avec ses alliés pour La Réunion.

Ces propositions ont concerné notamment les pistes suivantes : faire respecter le droit à l’emploi pour tous les Réunionnais, contrôler les finances, développer la formation de la jeunesse réunionnaise, éradiquer la précarité et éliminer les inégalités. Après cet exposé très intéressant de Julie Pontalba, très apprécié par le public, la conférencière a invité celui-ci à faire part de ses idées pour changer notre société et la rendre équitable, harmonieuse, solidaire.

La responsabilité du peuple réunionnais

Là aussi, de nombreuses propositions constructives ont été exprimées par les représentants des cinq groupes de travail qui ont échangé pendant une vingtaine de minutes des suggestions concrètes sur ces objectifs. Et la rencontre s’est terminée par des réflexions sur l’importance de mettre en œuvre la réforme institutionnelle qui permettra enfin au peuple réunionnais d’assumer sa responsabilité dans la réalisation de ces propositions.

Ce sera d’ailleurs le thème de la 3e conférence-débat organisée par le Parti Communiste Réunionnais et Les Insoumis de La Réunion le vendredi 2 juin prochain à 18 heures au même endroit sur la démocratie à faire respecter dans notre pays. Un des enjeux essentiels de cette élection législative et de la mobilisation populaire pour la victoire de Julie Pontalba avec Stéphane Ducamp.