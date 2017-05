Succès du débat PCR-Insoumis sur l’écologie à Saint-Denis

Julie Pontalba et Stéphane Ducamp, candidate et suppléant de l’union PCR-Insoumis dans la 1ere circonscription, organisaient hier un débat sur l’écologie à la Gare du Nord à Saint-Denis. Le succès a été au rendez-vous. Il a permis de souligner que le PCR et la France Insoumise sont des partis qui ont mis l’écologie au cœur de leurs préoccupations.