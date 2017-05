« Tout faire dimanche pour barrer la route de l’Élysée à l’extrême-droite ! »

Des militants de la Section communiste du Port.

Pour le dimanche 23 avril, au 1er tour de l’élection présidentielle, la Section communiste du Port a appelé, comme tout le PCR, à voter MÉLENCHON. Les camarades se sont investis dans un soutien actif, en particulier sur les marchés forains ou aux ronds-points de la ville. D’où notre satisfaction des résultats obtenus sur la commune : Mélenchon arrive en tête avec 38 % des suffrages.

Aujourd’hui, à quelques jours du second tour du dimanche 7 mai, la Section communiste du Port appelle solennellement à barrer la route de l’Élysée à la candidate de l’extrême-droite, de la haine et du racisme. Les ancêtres des Réunionnais sont toujours venus d’ailleurs, au fil de l’Histoire, et le peuple réunionnais s’est formé dans sa diversité et son respect de l’autre. La candidate de l’extrême-droite a déclaré la guerre aux immigrés, mais nous sommes tous des enfants d’immigrés !

On ne peut pas rejeter son propre patrimoine humain. Être Réunionnais, c’est REJETER la haine et le racisme, pour cultiver la solidarité, la justice et la paix.

Notre devoir c’est de faire se rassembler les Réunionnais, pour inventer ensemble les solutions réunionnaises aux problèmes réunionnais.

La section PCR du Port