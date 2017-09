Un budget au service des plus riches

Pendant que le gouvernement remet en cause les droits des travailleurs, il fait progresser ceux des plus riches qui sont les grands gagnants du premier projet de budget du nouveau pouvoir.

Le gouvernement a présenté hier son premier projet de budget. Ses grandes lignes ne comportent aucune surprise. Il annonce 10 milliards de baisse pour les impôts, tout en maintenant une politique d’austérité pour réduire le déficit public. En conséquence, la dépense publique diminuera. Cette politique vise particulièrement les plus pauvres, car ce sont eux qui sont les plus demandeurs en termes de services publics. En effet, les plus riches peuvent s’en passer en raison de leurs ressources financières.

Le projet de budget confirme une nouvelle baisse des ressources des collectivités. En effet, la diminution de la taxe d’habitation aura pour conséquence un manque à gagner de 3 milliards d’euros. La hausse de la CSG touchera tout le monde, surtout les retraités.

Les plus riches sont les bénéficiaires de ce premier budget du président Macron. L’impôt sur les grandes fortunes diminuera de 3,3 milliards d’euros en raison d’un nouveau mode de calcul, excluant les yachts, les jets privés et les profits tirés du capital.

M.M.