Un changement de politique est nécessaire

Yvan Dejean sur le plateau du journal télévisé de 12 heures 30 hier à Antenne Réunion.

Yvan Dejean a remercié les Grands Électeurs-Électrices et toutes les autres personnes qui ont fait confiance à la liste ‘’Une nouvelle ambition pour La Réunion’’ conduite par Gélita Hoarau. Une liste qui a obtenu un nombre de voix presque doublé par rapport au potentiel envisageable par le PCR et DLR (Demain La Réunion).

Il a également souligné que ces électeurs aux diverses étiquettes politiques ont voté pour Gélita Hoarau, car elle n’a pas démérité en tant que sénatrice et dans le travail de parlementaire qu’elle a mené en fidélité à l’œuvre et aux combats de Paul Vergès.

Aujourd’hui, elle s’est mise à la disposition des Réunionnais pour continuer la lutte et le travail au service de la population.

Dans cet esprit, Yvan Dejean a rappelé que pour le PCR, l’union des forces de progrès est toujours possible et nécessaire pour changer de politique à La Réunion. Mais cette union doit se faire à la fois dans le respect des principes et valeurs en politique et sur la base d’un projet commun pour La Réunion.

Correspondant