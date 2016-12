Une chaleureuse célébration du 20 décembre à Saint-André

Avec les modestes moyens qui sont les leurs, mais grâce à l’enthousiasme et au dévouement de plusieurs camarades, avec en premier lieu Marcel Ponapin et sa famille, les militants de la Section de Saint-André du PCR se sont retrouvés pour fêter dans la fraternité le 168e anniversaire de l’Abolition de l’esclavage à la Réunion, en présence de Gélita Hoarau, Sénatrice de La Réunion et d’Elie Hoarau, Président du PCR.

Fraternité, bonheur de se retrouver dans une atmosphère festive ont avant tout caractérisé cette soirée, à l’occasion de laquelle les militants Saint-Andréens et plusieurs invités extérieurs ont tenu à montrer leur résolution à la veille des compétitions électorales de 2017, mais aussi leur fidélité aux idéaux semés tout au long de sa vie de militante par notre camarade Paul Vergès.

Le plaisir de voir rassemblés de vieux camarades comme « Bébert Prégent », d’anciens responsables de la Section comme Guy Aquiliméba, de plus jeunes et même très jeunes a été souligné par Elie Hoarau. Oui, les communistes Saint-Andréns répondront présents en 2017 !

JP Ciret

Hommage à Paul Vergès

Avant les brèves prises de parole de Jacky The Seng, Elie et Gélita Hoarau, les militantes et militants ont rendu un hommage, simple mais très émouvant à la mémoire du fondateur de notre Parti, Paul Vergès, à travers quelques instants de silence. L’occasion d’exprimer fidélité et volonté de poursuivre sa lutte pour la Réunion et la dignité du peuple réunionnais.