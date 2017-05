Une seule candidate investie par République en marche à La Réunion

Parti créé suite à la victoire d’Emmanuel Macron, la République en marche a présenté hier une première liste de candidats bénéficiant de son investiture lors des prochaines élections législatives.

Contrairement à ce qui était attendu, le parti d’Emmanuel Macron n’a pas présenté hier de candidats dans les 577 circonscriptions, alors que l’objectif affiché est d’être le groupe majoritaire dans la future Assemblée nationale. La liste diffusée hier annonce la présence de la République en marche dans 428 circonscriptions. Cette première communication fait déjà apparaître une orientation : renouvellement et ouverture. La liste présentée hier comprend un nombre égal de femmes et d’hommes, et que plus de la moitié des candidats n’ont jamais exercé un mandat électif. Le nouveau président de la République prend donc le risque du renouvellement dans plus de 214 circonscriptions, tandis qu’il compte s’appuyer sur des élus ou anciens élus dans moins de 214 scrutins. Cette première liste laisse donc près de 150 circonscriptions en suspend. Cela laisse donc ouverte les discussions pour essayer de construire dès à présent une majorité parlementaire.

La candidature de Manuel Valls a été recalée car l’ex-Premier ministre a déjà eu trois mandats de parlementaire, ce qui ne correspond pas à la volonté de renouvellement. Mais il n’aura pas face à lui de candidat investi par En marche.

À La Réunion, la seule investiture inscrite dans la liste concerne celle de Léopoldine Settama dans la 5e circonscription. Elle est actuellement élue à la Région, et siège dans le groupe LPA. Le nom de Thierry Robert figurait dans cette liste avant d’être retiré.

Par ailleurs, 2 candidats sont déjà investis en Martinique, 1 en Guadeloupe et aucun en Guyane et à Mayotte.

La République en marche indique également que 5 % des candidats présentés hier sont des députés sortants. La plupart siégeaient dans le groupe socialiste et apparentés. Hier, aucun député PS sortant de La Réunion n’était sur cette liste alors que plusieurs d’entre eux ont manifesté leur soutien à Emmanuel Macron.

République en marche n’a pas non plus annoncé de candidats investis dans des circonscriptions d’élus de l’opposition qui n’avaient pas fermé la porte à une collaboration avec le nouveau pouvoir. Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire sont dans ce cas.

