Vibrant hommage à Paul Vergès et à ses camarades du Port

L’allocution de Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR, en hommage à Paul Vergès. (photo A.D.)

Cette cérémonie a été organisée à l’initiative de la Section communiste du Port et, au nom des camarades portois, Sabine Letoullec a accueilli les militants représentant des Sections du PCR de tout le pays. Elle les a remerciés pour leur présence nombreuse à cet événement en hommage à Paul Vergès, « car notre camarade est toujours dans notre cœur ».

Ensuite, elle a donné la parole à Maurice Gironcel, qui a fait un beau discours pour rappeler que « nous devons au maximum et le mieux possible faire fructifier ensemble l’héritage que Paul nous a laissé ». Le secrétaire général du PCR a cité notamment « notre fierté d’être Réunionnais et de faire partie d’un peuple unique au monde par la diversité de ses origines, solidaire de tous les autres peuples de la planète ».

« Ce combat avance »

Dans cet esprit, Maurice Gironcel a vivement recommandé la lecture du livre d’entretiens avec Paul Vergès intitulé ‘’D’une île au monde’’, où le fondateur du PCR appelle le peuple réunionnais à lutter pour sa responsabilité dans la gestion de son pays, comme cela vient d’être mis en avant lors du 9e congrès le 5 février à Sainte-Suzanne. « Les Réunionnais doivent pouvoir dire et décider eux-mêmes ce qui est bon pour eux et nous devons poursuivre ce combat de Paul en faveur d’un rassemblement pour la responsabilité en vue d’un développement durable du pays », a ajouté Maurice Gironcel. Le dirigeant du PCR a conclu en déclarant que « ce combat avance car l’on voit de plus en plus de compatriotes qui partagent l’analyse de Paul Vergès ». C’est pourquoi, « sak li la di anou nou oubli pa ! ».

Les dépôts de gerbes sur une douzaine de tombes en hommage aux camarades portois défunts inhumés au cimetière paysager du Port. (photo A.D.)

« Le combat continue »

Ensuite, Raymond Lauret, ancien premier adjoint de Paul Vergès à la commune du Port, a pris la parole pour citer plusieurs exemples inoubliables de l’œuvre du défunt, comme la transformation de la ‘’ville des galets’’ en ‘’ville verte’’, le parc inter-cultuel, les nombreuses créations d’écoles dans les quartiers, les aménagements cyclables, etc. Il a également dit « merci à Paul pour tout ce que tu nous a apporté, notamment ta priorité à l’intérêt du peuple réunionnais en donnant le goût à la lutte ».

La cérémonie s’est terminée par des dépôts de fleurs devant la tombe de la famille Vergès, puis juste à côté devant celle de Lucet Langenier, ancien maire communiste de Sainte-Suzanne, avec plusieurs témoignages en faveur de « celui qui ne baissait jamais les bras ». Enfin, la Section communiste du Port a déposé des fleurs devant les tombes d’une douzaine d’anciens militants portois pour rendre hommage à leurs engagements aux côtés de Paul Vergès. Et comme l’a dit Maurice Gironcel, « le combat continue ».

Correspondant