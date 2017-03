Vive la solidarité communiste réunionnaise !

Une ambiance chaleureuse autour des dirigeants du Parti durant ce pique-nique de solidarité. (photo A.D.)

Plus d’une cinquantaine de camarades et sympathisants du Parti Communiste Réunionnais — de Saint-Pierre bien sûr mais aussi d’autres Sections de tout le pays — ont répondu à l’invitation des organisateurs de cette rencontre de solidarité.

Vers midi, les participants ont été salués chaleureusement par Philippe Saminadin, trésorier de la Section de Saint-Pierre, qui a souligné l’importance de continuer à faire vivre la solidarité communiste réunionnaise. Il a également salué la présence de plusieurs membres du Secrétariat du Parti, notamment celle du secrétaire général Maurice Gironcel, du porte-parole Yvan Dejean, du président Élie Hoarau, de la sénatrice Gélita Hoarau, de Camille Dieudonné et Ginette Sinapin.

Avant le début du délicieux repas créole préparé par les camarades de Saint-Pierre, Maurice Gironcel a pris la parole pour féliciter ces derniers pour leur action et il a rappelé que de nombreuses réunions seront organisées par le PCR au cours des semaines à venir dans tout le pays pour l’élection présidentielle. Ce sera une occasion de faire avancer le rassemblement des Réunionnais sans exclusive afin de faire respecter leur droit à la responsabilité pour mettre en œuvre un développement durable de leur pays.

Ensuite, le pique-nique s’est déroulé dans une ambiance très agréable, avec de nombreux échanges entre les camarades sur la situation préoccupante dans le pays et sur les combats à mener ensemble pour changer le cadre socio-économique, environnemental, culturel et surtout institutionnel. Comme l’a rappelé Maurice Gironcel le 19 mars dernier, « plus que jamais ce combat continue dans l’union et la solidarité ! ».

Correspondant