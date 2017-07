Canne à sucre : les 7 députés de La Réunion veulent rencontrer le ministre de l’Agriculture

Hier, les 7 députés de La Réunion ont adressé une lettre au ministre de l’Agriculture et à la ministre des Outre-mer au sujet de la crise de la filière canne. Voici le courrier signé par Ericka Bareigts, Nathalie Bassire, Huguette Bello, David Lorion, Nadia Ramassamy, Jean-Hugues Ratenon et Thierry Robert. Ils demandent « une mise en valeur plus systématique des produits de la canne » et une « juste répartition des revenus qui en résulteront ».