Crise de la canne à sucre : Gélita Hoarau demande la venue de la ministre des Outre-mer à La Réunion

Gélita Hoarau et les parlementaires des Outre-mer étaient reçus hier au ministère des Outre-mer où ils ont rencontré Annick Girardin. La sénatrice de La Réunion a exposé la gravité du conflit entre Tereos et les planteurs. Compte-tenu de l’évolution de la situation et du fait que l’État soit partenaire dans la Convention canne, Gélita Hoarau a proposé à la ministre des Outre-mer de venir à La Réunion. La sénatrice a également rappelé que le préalable au développement est la suppression de l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution. Voici son communiqué.