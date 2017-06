Elie Hoarau appelle Région et Département à la responsabilité

Elie Hoarau, président du Parti communiste réunionnais tenait une conférence de presse où il a annoncé plusieurs propositions pour soutenir le combat des planteurs et donner une perspective à une filière canne qui procure 18.000 emplois à La Réunion. Le PCR demande à la Région et au Département d’agir concrètement, et a annoncé sa participation au 14e Congrès mondial sur la canne à sucre qui se tiendra à la fin du mois à Cuba.