Filière canne-sucre : le PCR se félicite et appelle à la vigilance

Photo Toniox

La Ministre des Outre-Mer a annoncé que la Commission Européenne a fini par donner son accord au financement de la filière canne-sucre, à hauteur de 38 millions d’Euros. Ce montant avait été établi par les professionnels et repris par les politiques. L’annonce ministérielle précise également que l’accord européen est pérenne. Avec ces 2 précisions, les inquiétudes de la profession et des responsables politiques trouvent un certain apaisement.

Cependant, les atermoiements des autorités Françaises et Européennes avaient poussé de nombreux planteurs à la perte de confiance dans la profession et à la résignation. Il devient donc urgent de donner le maximum de précisions sur cet accord pour pouvoir compléter la Convention interprofessionnelle pluri-annuelle. En effet, les planteurs doivent connaître à quelles conditions ils doivent planter et dans quel délai ils pourront amortir leurs investissements.

Le Parti Communiste Réunionnais qui a été en pointe dans ce combat se félicite des résultats arrachés et appelle néanmoins les planteurs à la vigilance car l’obtention des 38 millions d’Euros ne lèvent pas toutes les interrogations posées par la fin des quotas sucriers et du prix garanti aux planteurs. Le PCR rappelle qu’aujourd’hui la filière ne repose plus que sur le courage d’environs 3 000 livreurs de cannes seulement. Alors que la demande en sucre augmente dans le monde, la politique d’intégration à l’Europe a déjà éliminé des dizaines de milliers travailleurs d’usines, d’ouvriers agricoles et de planteurs à La Réunion.

Bureau de Presse du PCR