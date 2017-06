L’Indice des prix du sucre baisse de 9 % en un mois

Les dernières prévisions indiquent un fléchissement du volume des transactions et de bonnes conditions d’approvisionnement pour le blé et le maïs, selon la Fao.

L’Indice des prix du sucre a été le principal responsable de la baisse. Il a dégringolé de 9,1 pour cent en un mois du fait à la fois de l’abondance des approvisionnements en provenance du Brésil et de la faiblesse persistante de la demande d’importation mondiale. Autre facteur de baisse : l’indice des prix des huiles végétales a chuté de 3,9% durant la même période en raison du repli de la demande d’huile de palme et des bonnes perspectives de récoltes et de plantations de soja en Amérique du Sud et du Nord.

L’Indice des prix des produits alimentaires de la Fao est un indice pondéré qui suit l’évolution des prix sur le marché international de cinq grands groupes de produits alimentaires. L’Indice des prix des céréales a fléchi de 1,2% en avril du fait du repli des prix du blé, même si les prix internationaux du riz se sont raffermis.

L’Indice des prix des produits laitiers a reculé de 3,3 pour cent car la production dans l’hémisphère nord est entrée en haute saison, favorisant ainsi l’approvisionnement à court terme.

En revanche, l’Indice des prix de la viande a enregistré une hausse d’1,7 pour cent, les prix de la viande de porc ayant augmenté en raison à la fois de la forte demande intérieure de l’Union européenne et de l’augmentation des ventes à destination de la Chine.

La Fao a révisé ses prévisions mondiales de la production céréalière pour 2017 qui indiquent à présent une baisse annuelle probable de 0,4% à partir de 2016, même si le taux d’utilisation augmente d’environ 1 pour cent.

La production mondiale prévue de riz est restée stable à 506 millions de tonnes, alors que les prévisions pour le blé - 740 millions de tonnes - sont également inchangées, car la diminution prévue du volume des ensemencements en Australie, au Canada, en Fédération de Russie et aux Etats-unis serait compensée par un regain de vigueur dans l’Union européenne, en Inde et au Maroc.