La Réunion n’a pas de pétrole, elle a la canne à sucre

Alors que la lutte des planteurs a donné lieu hier à une importante de journée de mobilisation, le PCR, représenté par Ary Yée Chong Tchi Kan, Johnny Lagrange Backary, et Maurice Gironcel, a tenu une conférence de presse pour réitérer son soutien à la revendication d’une augmentation de 6 euros du prix de référence de la tonne de canne. Le PCR demande aussi à Tereos de faire toute la transparence sur les bénéfices de la filière et propose de valoriser un maximum de produits de la canne à sucre à La Réunion pour garantir l’avenir de la filière.

La journée d’hier a été marquée par une nouvelle journée d’action des planteurs. Face au refus de Tereos de répondre favorablement à la demande d’une augmentation de 6 euros du prix de référence de la tonne de canne à sucre, des syndicalistes de la CGPER ont organisé le blocage de l’usine sucrière du Gol. Ceux de la FDSEA et de Jeunes agriculteurs sont restés une nouvelle journée devant la préfecture. Plusieurs opérations escargot ont eu lieu, sur la nationale 2 entre Saint-Benoît et Saint-Denis et sur la route du littoral notamment. Cette dernière a entraîné des kilomètres d’embouteillages à Saint-Denis pour les personnes souhaitant se rendre dans l’Ouest, ainsi qu’entre La Possession et Saint-Denis. Les discussions se sont poursuivies entre les syndicats.

Pour une solution durable

Une réunion entre les élus planteurs du bureau du Comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS) et Tereos a duré à peine 45 minutes au cours desquelles aucune avancée n’a été obtenue. Suite à la demande de l’industriel, les planteurs ont ensuite levé le blocage de l’usine du Gol pour que les négociations puissent reprendre. Pour sa part, l’État a affirmé son souhait qu’un accord sur le prix de la canne à sucre soit trouvé cette semaine.

C’est dans ce contexte de crise que le PCR a tenu une conférence de presse pour donner son opinion au sujet de l’évolution du conflit, et présenter des propositions pour éviter la reproduction d’un tel conflit. En effet, si un accord est signé pour démarrer la campagne sucrière, sa portée ne peut pas dépasser 2020 car l’aide supplémentaire annuelle de 28 millions d’euros versée par l’État n’est pas garantie au-delà de cette date.

Ary Yée Chong Tchi Kan et Johnny Lagrange Backary, secrétaires du PCR, et Maurice Gironcel, secrétaire général, ont rencontré hier après-midi les journalistes.

Tereos doit faire la transparence

Au cours de cet échange, Ary Yée Chong Tchi Kan a expliqué que l’aide de l’État versée par Tereos suffit largement pour répondre à la demande des planteurs. 6 euros par tonne représentent 12 millions d’euros par an. Cette somme déduite des 28 millions, il resterait encore 16 millions d’euros au bénéfice d’un seul acteur, Tereos. Et si Tereos refuse de donner satisfaction aux planteurs tout en maintenant l’opacité sur les recettes de la filière canne-sucre, l’industriel n’a qu’à quitter La Réunion pour donner droit à une revendication de plus en plus formulée ; la reprise des usines par les planteurs organisés en coopérative.

Maurice Gironcel a rappelé que le prix de la tonne de canne n’évolue pas depuis près de 30 ans. « Que Tereos respecte tous les planteurs et fasse un geste pour tous les planteurs », a souligné le secrétaire général du PCR, « les planteurs ont travaillé toute l’année, c’est le moment de la récolte. Les usiniers n’ont pas intérêt au conflit ».

« C’est aussi le moment de réfléchir sur l’avenir de la canne à sucre », poursuit le dirigeant communiste, « qui peut penser que cet accord va sauver la canne ? Il est important de dépasser la filière canne-sucre-énergie ». D’où l’idée d’une table ronde pour tirer profit d’un maximum de produits de la canne à sucre. 500 sont répertoriés et 100 déjà utilisés.

Le PCR propose une réflexion qui va au-delà de 2020.

20.000 emplois en jeu

Pour l’avenir, le PCR préconise un autre mode de gestion pour la filière. Il propose que des études soient mises en place pour envisager la création d’une coopérative de planteurs.

Il souhaite que les collectivités, les organisations de planteurs et l’industriel participent à un comité de survie pour étudier la valorisation de tous ces produits. Maurice Gironcel cite quelques travaux déjà effectués par l’Institut cubain de recherche sur la canne et ses dérivés : la bagasse pour traiter les hydrocarbures, la fermentation de la canne donnant un additif alimentaire.

Près de 20.000 emplois sont en jeu, rappelle le secrétaire général du PCR.

Après la conférence de presse, Maurice Gironcel et Johnny Backary Lagrange ont rencontré les planteurs devant la préfecture. Ils ont réaffirmé le soutien du PCR à la lutte et présenté les propositions exposées quelques minutes plus tôt devant les journalistes.

