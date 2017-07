Le PCR à la rencontre des planteurs

Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont distribué des exemplaires de Témoignages relatant la dernière initiative de Gélita Hoarau à Paris : la sénatrice a rencontré la ministre des Outre-mer et lui a demandé de venir à La Réunion. Ils ont également informé les planteurs que Gélita Hoarau viendra les rencontrer ce matin à son retour de Paris.

Maurice Gironcel et Ary Yée Chong Tchi Kan ont rappelé la position du PCR et ses propositions : demande de transparence totale sur les revenus de la filière canne-sucre-énergie, satisfaction des revendications des planteurs et création d’un comité destiné à étudier toutes les transformations possibles de la canne à sucre à La Réunion. 500 produits peuvent en effet être extraits de cette plante, et une centaine sont déjà commercialisés. Les planteurs ont ainsi été informés du projet de création d’une industrie de la canne aux bénéfices justement répartis.

Les échanges avec les planteurs ont duré une heure, et rendez-vous a été pris pour ce matin.