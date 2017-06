Le quota de sucre des outre-mer utilisé par les betteraviers

La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique ont droit jusqu’à cette année à un quota de 432.000 tonnes. Dans sa publication sur l’état du marché sucrier en Europe en date du 30 mai dernier, la Commission européenne indique que la production sucrière des outre-mer a été de près de 555.000 tonnes en 2016. Or, 86.000 tonnes ont été réellement produites en Guadeloupe, et 187.000 tonnes à La Réunion. Plus de 300.000 tonnes produites en France ont donc été basculées dans ce quota. Difficile d’imaginer que Tereos n’ait pas utilisé cette possibilité pour contourner la limite du quota qui lui était alloué pour ses usines en France.