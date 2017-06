Les planteurs continuent la lutte pour un juste prix de la canne à sucre

Les planteurs, les industriels et l’État ont discuté hier de l’avenir de la Convention canne lors d’une réunion du CPCS à la Direction de l’Agriculture et de la Forêt. Au terme de cette rencontre, l’industriel Tereos a fait une première concession bien insuffisante : une hausse de 50 centimes par tonne du prix de la canne tirée de l’écart technique. C’est bien loin de contenter les planteurs qui continuent leur combat. Ils revendiquent une hausse de 6 euros par tonne du prix de la canne à sucre, pour faire évoluer un prix qui n’a pas bougé depuis plus de 20 ans. La lettre de Gélita Hoarau au ministre de l’Agriculture a élargi à la France et aux Antilles les soutiens dans cette bataille.