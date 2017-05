Les planteurs de canne à sucre au bord de la révolte à La Réunion

Les négociations d’hier ont accentué le sentiment de révolte des planteurs face à l’intransigeance des industriels. À la revendication d’une augmentation du prix de base de la canne à sucre, les usiniers répondent par une remise en cause du prix plancher de 30,70 euros par tonne pour les livreurs utilisant des coupeuses de cannes longues. À l’annonce de cette nouvelle, les planteurs ont brièvement investi la Direction de l’agriculture et de la forêt. Des actions sont à prévoir pour que les industriels reviennent à la table des discussions dans de meilleures dispositions.

À un peu plus d’un mois du début de la coupe, c’est toujours l’incertitude sur le prix de la canne à sucre. Une réunion était prévue hier entre les représentants des planteurs et des industriels pour discuter du volet B de la Convention canne 2015-2021. Ce document fixe les rapports entre les industriels, les planteurs et l’État pour la période allant de 2017 à 2021. Depuis la parution le 10 mai dernier d’un décret au Journal officiel, la filière canne-sucre de La Réunion a la certitude de bénéficier d’une aide supplémentaire de l’État s’élevant à 28 millions d’euros pour les campagnes sucrières 2017, 2018, 2019 et 2020. Hier, dans le JIR et le Quotidien, Philippe Labro, président de Tereos Océan Indien le propriétaire des deux usines sucrières a été interrogé sur les conséquences de cette nouvelle subvention.

Tereos ne veut pas partager la subvention

Pour l’industriel, les choses sont claires, les 28 millions d’euros doivent revenir à son entreprise et il n’est pas question d’augmenter le prix de base de la canne qu’il paie au planteur. Il justifie ce choix en affirmant qu’il aura des difficultés à vendre le sucre si jamais son coût de production augmente.

Une telle annonce a eu des effets dévastateurs. Hier matin dès 9 heures, des planteurs de la FDSEA et de JA se sont rassemblés devant l’usine de Bois-Rouge. Ils se sont rendus avec leurs tracteurs devant la préfecture à Saint-Denis où une délégation a été reçue par un représentant de l’État. Ce dernier a réceptionné une motion. Puis le convoi s’est dirigé jusque la Direction de l’agriculture et de la forêt, Boulevard de la Providence à Saint-Denis, lieu des discussions prévues avec les usiniers. Une délégation de la CGPER était également présente, avec notamment Isidore Laravine, co-président du CTICS, l’interprofession de la canne et du sucre, et Jean-Bernard Gonthier, président de la Chambre d’Agriculture.

Les industriels veulent revenir sur les acquis des planteurs

La rencontre devait débuter à 14 heures 30. Les tracteurs de la FDSEA et de JA sont arrivés à 15 heures 30. À 17 heures, les syndicalistes planteurs de la CGPER et de la FDSEA se sont levés ensemble et ont quitté la table des négociations. Ils ont ensuite rendu compte à leurs camarades rassemblés devant la DAF. Les discussions ont encore échoué à cause de l’intransigeance des industriels. Frédéric Vienne, président de la FDSEA, et Isidore Laravine, co-président du CTICS, ont fait le même constat. Tereos veut imposer un débat sur le thème de la qualité de cannes à sucre livrées tandis que le préalable des planteurs est de discuter sur le prix. Les syndicats demandent que le prix de base passe à 45 euros par tonne au lieu de 39,09 euros, un tarif inchangé depuis plus de 20 ans. Pour sa part, Tereos veut remettre en cause le prix plancher pour les livreurs qui utilisent des coupeuses de canne longue. Le prix plancher est actuellement de 30,70 euros par tonne, l’usinier veut le ramener à 23 euros. Les planteurs sont indignés par une telle proposition. La révolte gronde et des planteurs ont alors franchi le portail de la DAF malgré la présence massive de policiers et sont partis à la recherche des industriels pour les ramener à la table des négociations. Manifestement, les représentants de Tereos avaient pris la fuite par une porte dérobée.

Actions des planteurs à prévoir

FDSEA et JA ont alors annoncé un blocage de la route nationale devant le Barachois. Pour sa part, la CGPER va consulter sa base pour évoquer des actions à venir. Le but est de mettre la pression pour qu’à la prochaine réunion prévue mercredi, les industriels soient dans de meilleures dispositions.

Une fois de plus, l’intransigeance des usiniers a fait échouer les négociations. De plus, le silence des candidats aux législatives, à part ceux soutenus par le PCR, sur cette question ne peut qu’encourager un tel comportement. Il est clair que les industriels veulent jouer la montre afin de placer les planteurs devant le fait accompli dans un mois au début de la coupe afin de les obliger à accepter l’inacceptable.

Un tel comportement risque de provoquer la révolte des planteurs.

