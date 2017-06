Les planteurs de canne à sucre s’appauvrissent

L’État a de nouveau été hier l’intermédiaire entre les planteurs et Tereos. Un de ses représentants a reçu successivement les syndicats et l’industriel. Cette rencontre a permis de démontrer que la stagnation du prix de la canne fait baisser régulièrement le pouvoir d’achat des planteurs.

Tant qu’aucun accord ne sera trouvé, Tereos n’aura pas de cannes pour ses usines.

Le pouvoir d’achat des planteurs ne cesse de diminuer, c’est ce qui ressort de la réunion d’hier entre les planteurs et l’État. Cette démonstration ne fait que souligner la justesse des revendications des planteurs qui demandent une revalorisation du prix de la canne de 6 euros, ainsi que le bénéfice intégral de la recette bagasse payée par les abonnés d’EDF au titre de l’électricité produite par la bagasse.

Entre 2005 et 2015, les charges d’exploitation ont augmenté de 39 % alors que les revenus tirés de la canne stagnent. L’État a d’ailleurs reconnu que le coût de production a augmenté de 28 % en 10 ans, a indiqué hier Jean-Bernard Gonthier, président de la Chambre d’agriculture.

Un bonus sur le sucre blanc

Pour sa part, l’industriel ne propose qu’une augmentation de 49 centimes par tonne prise sur l’écart technique, et un bonus versé aux planteurs si le prix du marché du sucre blanc dépasse 470 euros. Sa proposition ne prend comme seule référence que le sucre blanc. 110.000 tonnes de la production réunionnaise sont destinées à être raffinée en sucre blanc vendu sur le marché européen. Elles entrent en concurrence avec le sucre de betterave qui sort des usines européennes avec un coût de production nettement inférieur à celui de La Réunion. C’est pour compenser cette différence que l’État a été autorisé à verser chaque année 28 millions d’euros jusqu’en 2020 au producteur de sucre de La Réunion.

Mais Tereos ne dit rien sur l’autre moitié de la production sucrière, qui concerne les sucres spéciaux. Ce sont les sucres qui sont vendus les plus chers, et qui ne sont pas concurrencés par le sucre de betterave. Tereos exporte chaque année 85.000 tonnes de sucres roux de canne destiné à ce marché de 200.000 tonnes à l’échelle de l’Europe. Ce sucre se retrouve dans les réunions de la grande distribution à plusieurs euros le kilo, soit plusieurs milliers d’euros par tonne. Les planteurs demandent donc que la transparence soit faite sur les recettes des sucres spéciaux, et que les bénéfices tirés de cette activités soient mieux répartis entre Tereos et les livreurs de matière première.

Et les sucres spéciaux ?

Depuis plus de 20 ans, le prix de référence de la canne à sucre est resté le même. Les planteurs demandent une revalorisation de 6 euros pour que le prix payé par Tereos toutes subventions déduites soit de 24 euros, et donc aligné sur celui de la betterave sucrière en France.

Pendant cette période de stagnation du prix de référence de la canne à sucre, la production sucrière de La Réunion a évolué. La part des sucres spéciaux n’a cessé d’augmenter depuis 20 ans, ce qui signifie que la valeur ajoutée tirée de la transformation de la canne en sucre a suivi la même tendance à La Réunion. Cette augmentation ne s’est pas traduite dans le prix de la canne à sucre. Plus grave encore, les planteurs doivent faire face à la hausse des coûts de production. Conclusion : leur pouvoir d’achat diminue. C’est une situation paradoxale, car la richesse tirée de la canne qu’ils produisent n’a fait qu’augmenter.

Plus que jamais, la transparence sur toutes les richesses tirée de la canne à sucre est donc indispensable. Et dans l’urgence, l’augmentation de 6 euros du prix de référence de la canne à sucre nécessaire. Dans l’attente de la conclusion des discussions, les planteurs ont décidé de ne pas couper. L’intransigeance de Tereos risque donc de reporter le début de la campagne sucrière.

M.M.