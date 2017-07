Manifestation des planteurs de canne à sucre dans les rues de Saint-Denis

La mobilisation des planteurs se poursuit tandis que les négociations n’ont pas permis de donner suffisamment satisfaction aux planteurs pour qu’un accord soit signé avec Tereos.

Dans le Sud, la 4 voies a été bloquée entre Saint-Louis et Saint-Pierre. À Saint-Denis, la route nationale devant la préfecture est toujours fermée. Des dizaines de tracteurs sont toujours stationnés devant le siège de la représentation de l’État.

Un cortège de plus de 10 tracteurs a quitté la préfecture à 14 heures pour un défilé dans les rues de Saint-Denis. Après avoir remonté la rue de Paris, les planteurs se sont arrêtés devant la Direction de l’Agriculture et de la Forêt. Ils ont ensuite poussé jusqu’au siège de la Sécurité sociale avant de retourner vers la préfecture en passant sous la tranchée couverte du Boulevard Sud, puis en longeant le Jardin de l’État et finalement descendre la rue de Paris.