Planteurs mobilisés pour leur survie

Combien ce sucre rapporte-t-il à Tereos, coopérative de planteurs de betteraves propriétaire des deux usines sucrières de La Réunion ?

Les discussions sont toujours dans l’impasse pour décider du prix de la canne à sucre alors que la coupe commence dans un mois. Depuis le 10 mai dernier, un arrêté paru au Journal officiel garantit à la filière canne-sucre le versement d’une subvention supplémentaire de 28 millions d’euros pour 2017, 2018, 2019 et 2020. La fin des quotas sucriers le 1er octobre prochain change les débouchés du sucre réunionnais en Europe. En effet, les usines de sucre de betteraves pourront alors produire sans limite. Elles ont un coût de production plus faible qu’à La Réunion. Les 28 millions d’euros de l’État doivent compenser cette différence afin de permettre au sucre réunionnais d’avoir un prix de vente concurrentiel en Europe.

Prix inchangé depuis plus de 20 ans

L’industriel, Tereos, veut garder pour lui l’intégralité de cette subvention. Les planteurs demandent que cette somme puisse contribuer à améliorer leurs revenus. Le prix de référence est en effet le même depuis plus de 20 ans. Il est de 39,09 euros par tonne de canne achetée par l’industriel. Les planteurs revendiquent 45 euros. La dernière négociation mercredi s’est terminée par un désaccord du fait de l’intransigeance de Tereos à refuser toute augmentation du prix de la canne, et par la proposition de Tereos de remettre en cause le prix plancher de 31 euros la tonne pour les livreurs de cannes longues coupées mécaniquement. L’industriel veut lui substituer un prix de 23 euros la tonne. Les représentants des syndicats CGPER et FDSEA ont quitté ensemble la salle des discussions et ont annoncé des mobilisations cette semaine.

Vendredi, le Parti communiste réunionnais a annoncé publiquement sa solidarité avec la lutte des planteurs. Le PCR demande aussi que toute la transparence soit faite sur les revenus tirés de tous les co-produits de la canne à sucre, et propose la création d’un comité permanent de suivi de la filière. Ce secteur économique emploie directement ou indirectement 18.000 personnes, l’objectif est de préparer au mieux l’avenir de la filière dans la perspective de l’après 2020.

1200 euros la tonne de sucre ?

Bruno Robert, responsable des Jeunes agriculteurs, était hier l’invité du journal télévisé du soir de Réunion Première. Il a salué le soutien du PCR et attend que d’autres partis s’expriment dans le même sens. Il a également dénoncé l’opacité qui règne autour des bénéfices que Tereos réalise en vendant les produits de la canne cultivée par les planteurs. Ainsi, il doute que l’industriel vende ses sucres au cours mondial, soit environ 400 euros la tonne. Selon les calculs du syndicaliste, Tereos vendrait ses sucres spéciaux 1200 euros la tonne, soit trois fois le cours mondial. Il est donc urgent de tout mettre sur la table afin de confirmer ou infirmer une telle hypothèse. Car avec un prix de vente de 1200 euros la tonne pour les sucres spéciaux, et en comptant sur la subvention de 28 millions d’euros qui permet de vendre en Europe le sucre en vrac au prix du sucre de betteraves, alors l’industriel doit réaliser d’importants bénéfices. Dans ces conditions, comment expliquer qu’ils veulent maintenir le prix de référence à un niveau inchangé depuis plus de 20 ans ?

Les planteurs ont donc décidé d’agir pour faire aboutir leurs revendications. La filière canne-sucre a une importance considérable dans notre île. Outre les emplois, les 25.000 hectares de cannes sont importantes dans la lutte contre l’érosion. C’est également une culture qui occupe la moitié des surfaces agricoles de l’île. Tous les Réunionnais sont donc concernés à un degré divers par la survie ou la disparition de la canne à sucre. Autant dire qu’il faut s’attendre à une mobilisation à la hauteur de cet enjeu.

M.M.