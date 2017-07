Soutien réaffirmé du PCR aux planteurs

Lors de la conférence de presse du PCR tenue par Gilles Leperlier et Julie Pontalba, le Parti a réaffirmé son soutien à la lutte des planteurs.

Gilles Leperlier.

« Nous devons tous être concernés et solidaires de la bataille menée actuellement », souligne Gilles Leperlier. Il met l’accent sur « l’urgence de définir une conférence extraordinaire de tous les acteurs pour préserver et développer cette filière. Des centaines de co-produits peuvent être mis en valeur et garantir l’avenir d’un pan de l’économie réunionnaise ».

Avant et après la conférence de presse, Gilles Leperlier et Julie Pontalba ont rencontré les planteurs qui occupent depuis 4 jours le parking situé devant la préfecture.