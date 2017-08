Sucre : le Brésil inquiète

En date de juillet 2017, la dernière note de conjoncture de FranceAgriMer analyse le marché du sucre pour le mois d’avril 2017. Elle reflète également l’inquiétude du secteur au sujet de l’après-quota. En effet, l’Union européenne mène des discussions commerciales avec des pays exportateurs de sucre dont le Brésil. La note de conjoncture précise ceci :

« L’Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay) ont renoué officiellement, lundi 17 mai, leurs négociations en vue d’un accord commercial de libre-échange. L’accord suscite toutefois des interrogations et inquiétudes, une fois toutes les barrières douanières supprimées. Celles-ci concernent pour l’essentiel nos produits agricoles sensibles : notamment l’éthanol et le sucre et peut-être plus encore, dans les régions ultrapériphériques, les sucres spéciaux et le rhum. 4 organisations européennes : le CEFS (fabricants de sucre), la Cibe (betteraviers), ePure (producteurs d’éthanol) et l’Effat (syndicats de l’alimentation et de l’agriculture) ont appelé le 3 juillet, dans un communiqué, les négociateurs de l’UE à ne pas faire au Mercosur de « concessions sur le sucre et l’éthanol » ; les 4 organisations s’insurgent contre le fait que le secteur brésilien du sucre et de l’éthanol, qui bénéficie déjà de concessions commerciales bilatérales de la part de l’UE, demande un accès supplémentaire et substantiel au marché européen pour ces produits ».