« Tereos prend la population réunionnaise en otage »

Les planteurs ont continué leur mobilisation hier. Ils ont de nouveau dressé un barrage sur la route nationale devant la préfecture, au niveau du Barachois. Cela a provoqué d’importants embouteillages. Des planteurs se sont rendus à la centrale thermique du Gol. L’heure est à la solidarité entre les travailleurs pour faire aboutir les revendications. Toutes ces actions visent à faire céder Tereos. Grâce au combat de toute la filière, une aide d’État supplémentaire de 28 millions d’euros par an jusqu’en 2020 a été obtenue. Le gouvernement a décidé d’attribuer la totalité de cette somme à l’industriel qui veut tout garder pour lui et ne rien céder aux 3.000 livreurs de canne qui font fonctionner ses deux usines. Mercredi, le PCR avait rappelé que si Tereos touchait 16 millions d’euros de cette aide et les planteurs 12 millions, alors la revendication d’une hausse du prix de base de la canne de 6 euros par tonne est satisfaite et le conflit se termine. Ce n’est manifestement pas le choix de Tereos.

Après les transporteurs la veille, les planteurs ont reçu un nouveau soutien hier, celui de la CGTR. Peu après l’annonce de cette nouvelle, la préfecture a publié un communiqué où le préfet brandit la menace de poursuite à l’encontre d’auteurs d’un éventuel « acte répréhensible ». Le représentant de l’État précise que « le blocage des routes et des sites liés à l’activité sucrière ne sauraient devenir un moyen d’expression des revendications ».

Dans la nuit, la préfecture a publié un communiqué annonçant un bonus de 7 millions d’euros pour les planteurs. Cela fait environ 3,5 euros par tonne de canne en plus. Mais cette somme correspond à une addition d’une augmentation du prix de base et des aides diverses. Cela signifie qu’elle est loin de la revendication de la hausse de 6 euros par tonne.

Du côté politique, les planteurs ont reçu hier devant la préfecture la visite des députés Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon. Ils ont réaffirmé leur soutien exprimé dans la lettre commune qu’ils avaient adressé l’avant-veille au ministre de l’Agriculture et à sa collègue des Outre-mer.

Pour sa part, Gélita Hoarau a évoqué la gravité de la crise hier lors d’une rencontre des parlementaires avec la ministre des Outre-mer. Elle a demandé à la ministre de venir à La Réunion pour contribuer à trouver une solution. L’État est en effet un acteur important de la filière, co-signataire de la Convention canne avec les planteurs et Tereos.

Les planteurs vont discuter des propositions formulées au terme de la négociation. Un Comité paritaire de la canne et du sucre pourrait éventuellement se tenir. Les planteurs restent déterminés face à l’intransigeance de l’usinier. Frédéric Vienne, président de la FDSEA, rappelle que « Tereos prend la population réunionnaise en otage ».

M.M.