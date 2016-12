Accord entre la COI et la FAO

Madi Hamada, Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI) et Patrice Talla, Représentant de la FAO pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles, ont signé mercredi un accord de coopération technique en vue de la mise en œuvre du Programme régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRESAN) adopté par la COI en février 2016.

Cet accord octroie à la COI 463 000 dollars pour le lancement de son Unité régionale de coordination du PRESAN qui sera installée prochainement à Antananarivo. Cette unité, qui bénéficiera d’une reconnaissance diplomatique, sera un outil de coordination de toutes les parties prenantes au projet PRESAN, en particulier les autorités malgaches et celles de tous les pays membres de la COI, la communauté des bailleurs, le secteur privé mais aussi les communautés paysannes et de pêcheurs. L’Unité de coordination travaillera à développer les facilités financières prévues dans le cadre du PRESAN et à mobiliser les ressources des bailleurs de fonds vers des projets concrets de production agricole et halieutique.

Comme l’a rappelé le Secrétaire général de la COI, l’Unité doit être « un outil de coordination efficace, réactif, inclusif et mobilisateur » et devenir ainsi la cheville ouvrière de la construction d’un espace de sécurité et de souveraineté alimentaires, urgence stratégique pour notre région par sa capacité à créer de la croissance et des emplois et à prévenir des crises humanitaires et migratoires.

De son côté, Patrice Talla a rappelé l’expertise de la FAO, notamment en Afrique, dans la préparation et l’accompagnement des plans nationaux et régionaux d’investissement agricole. « Ces expériences confèrent à la FAO un avantage comparatif pour la réussite de ce projet » a-t-il précisé.

Pour les deux responsables, le PRESAN réunit désormais trois facteurs essentiels : un leadership, des moyens financiers permettant de commencer à travailler et une perspective d’intégration et de coopération régionales.