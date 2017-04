Association La Réunion-Cuba : Rapprocher nos deux peuples

Le 22 mars dernier, l’association La Réunion-Cuba organisait une conférence sur Fidel Castro. À cette occasion, plusieurs personnalités étaient intervenues par téléphone depuis la France, notamment Héctor Igarza (Ambassadeur de Cuba en France) et Jean-Pierre Bel (Ancien Président du Sénat et actuel Envoyé personnel du Président de la République en Amérique latine). Voici le communiqué diffusé par l’association La Réunion-Cuba

À la tribune, Salim Lamrani et Ary Yée Chong Tchi Kan.

L’association La Réunion-Cuba a vu le jour en octobre 2016 de la fédération de plusieurs volontés sensibles à la promotion du rapprochement entre le peuple réunionnais et le peuple cubain, qui partagent ensemble un socle de valeurs communes de fraternité, de générosité et d’entraide. Par son internationalisme, Cuba a toujours fait preuve d’une solidarité sans failles avec les peuples du Sud, tendant une main fraternelle à ceux qui luttaient pour leur dignité. De leur côté, les Réunionnais, dans leur ensemble, ont montré leur attachement à la souveraineté des peuples et à la justice sociale.

Cette structure a pour but de contribuer à une meilleure connaissance de la réalité cubaine à La Réunion et, réciproquement, de la réalité réunionnaise à Cuba, par le développement d’échanges académiques, culturels, économiques, scientifiques, techniques et sportifs.

L’association a tenu sa première rencontre scientifique le 28 février 2017 à la Maison de l’Amérique latine à Paris avec l’organisation de la journée d’études « Cuba aujourd’hui : défis et perspectives », qui a réuni 115 personnes et qui a compté avec les contributions de Jean-Pierre Bel, ancien Président du Sénat et actuel Envoyé personnel du Président de la République en Amérique latine, d’Héctor Igarza, Ambassadeur de Cuba en France, de Jean Mendelson, ancien Ambassadeur de France à Cuba et de Stéphane Witkowski, Président du Conseil d’orientation stratégique de l’Institut des hautes études sur l’Amérique latine. Vous trouverez le lien vidéo ci-après :

https://www.youtube.com/watch? v=ddSFAcUrE4Y

Nous avons également établi un dialogue avec le Ministère cubain de l’Education afin de mettre en place un module expérimental du programme d’alphabétisation « Yo, sí puedo » dans la commune de Sainte-Suzanne.

Plusieurs personnalités sont intervenues par téléphone ou ont envoyé un message écrit à l’occasion de la présentation de l’association aux Réunionnaises et aux Réunionnais le 22 mars 2017 à la Brasserie de la Gare du Nord :

Message de Jean-Pierre Bel (Ancien Président du Sénat et actuel Envoyé personnel du Président de la République en Amérique latine) : « Je me réjouis de cette initiative qui permet de rapprocher deux îles. C’est une excellente chose pour La Réunion et pour Cuba. Il est important de maintenir des liens entre nos deux pays, y compris dans les territoires d’outre-mer ».

Message d’Héctor Igarza (Ambassadeur de Cuba en France) : « C’est vraiment une grande et belle surprise d’apprendre, qu’aujourd’hui, à La Réunion, nous assistons à la naissance d’une association qui unit nos deux îles sœurs. Ce sera une façon de rapprocher nos deux peuples, malgré la distance géographique, et de renforcer les liens d’amitié. C’est une excellente initiative qui va cimenter des relations durables. Je vous félicite et je vous assure que nous, ici, à Paris, à notre ambassade, ferons tout pour que perdure cette amitié. Je remercie tous les amis de l’association La Réunion-Cuba.

Message de Dulce María Buergo (Ambassadrice de Cuba auprès de l’UNESCO à Paris) : « Je suis très heureuse d’apprendre que des Réunionnaises et des Réunionnais s’unissent pour exprimer leur solidarité et leur soutien à Cuba. La relation entre les peuples est très importante pour nous. Quand Cuba n’avait pas de relations avec la majorité des pays d’Amérique latine et du monde en raison de la politique imposée par les Etats-Unis, c’est l’amitié et la solidarité des peuples avec notre pays qui a fait obstacle aux projets de l’impérialisme d’isoler Cuba. Aujourd’hui, c’est la politique des Etats-Unis vis-à-vis de notre île qui est désormais isolée. C’est également l’amitié entre les peuples qui transmettra le message nécessaire pour mettre fin au blocus économique dont Cuba souffre depuis plus d’un demi-siècle. Je vous remercie sincèrement et je puis vous assurer que Cuba sera également à vos côtés. Vive la solidarité entre les peuples !

Message de Nancy Morejón (Poétesse cubaine francophone et francophile, ancienne Présidente de l’Union nationale des écrivains et artistes de Cuba et Docteur Honoris Causa de l’Université de Cergy-Pontoise) : « Je me trouve actuellement aux Etats-Unis pour un cycle de conférences. Je suis ravie d’apprendre l’existence d’une association d’amitié La Réunion-Cuba. Je vous transmets toutes mes félicitations. Je suis navrée de rater le pot de l’amitié. Aussi, je vous serais reconnaissante de bien vouloir trinquer à ma santé ».

Message de François-Michel Lambert (député et Vice-président du Groupe d’amitié parlementaire France-Cuba de l’Assemblée nationale) : Je vous remercie de votre invitation et je parlerai donc en tant que Vice-président du Groupe d’amitié France-Cuba de l’Assemblée nationale. Je suis né à Cuba car mes parents s’y sont rendus dans le cadre d’une coopération dans le domaine agricole, menée par René Dumont. Il y a un lien très fort entre la France et Cuba. J’ai un attachement particulier au co-développement et je suis heureux d’apprendre que des personnes se mobilisent pour renforcer les liens entre La Réunion et Cuba. Chacun peut apporter à l’autre. Vous avez une responsabilité particulière dans le renforcement du co-développement qui est gagnant-gagnant et nous comptons sur vous pour démontrer la pertinence de cette approche basée sur l’intelligence partagée.

Salim Lamrani (Président)

Ary Yée-Chong-Tchi-Kan (Sécrétaire)