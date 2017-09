Chagos : Deux avancées pour continuer le combat

Deux événements récents ont marqué le combat des Chagossiens pour le retour aux Chagos, l’un qui fait suite au vote historique de l’ONU le 22 juin dernier, l’autre en provenance de la Haute Cour de Londres. On trouvera ci-dessous les informations relatives à ces deux avancées. Par ailleurs, le Comité de solidarité Chagos Réunion annonce la venue prochaine d’Olivier Bancoult à La Réunion, du 18 au 21 octobre prochains.

Manifestation chagossienne devant l’ambassade britannique le 13 décembre dernier.

1. Dans notre note d’information du 25 juin dernier, nous faisions état du vote historique obtenu à l’assemblée générale de l’Onu quelques jours auparavant, le 22 juin. Le dossier des Chagos, ce jour-là, avait reçu la validation des Nations-Unies pour être transmis devant la Cour Internationale de Justice, la plus haute institution de Justice sur la scène internationale. Le projet de résolution déposé par Maurice s’était imposé sur un score sans appel : 94 voix pour, 15 contre et 67 abstentions. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis subissaient pour la première fois un camouflet sévère sur le dossier chagossien. Une situation nouvelle était créée.

Ce que nous allons vous présenter aujourd’hui, c’est le déroulé des étapes qui ont suivi le vote du 22 juin. On verra que les choses n’ont pas traîné. La transmission et la prise en compte de la requête se sont opérées sans délai. Qu’on en juge :

22 juin 2017 : vote à l’assemblée générale de l’ONU

23 juin 2017 : le secrétaire général de l’ONU, Antonio Gutteres, saisit officiellement la Cour internationale de Justice.

14 juillet 2017 : la Cour internationale de Justice émet une ordonnance qui entérine la requête de Maurice.

24 juillet 2017 : une première directive de la C.I.J. fixe deux échéances majeures. Le 30 janvier 2018 comme date limite pour le dépôt des exposés écrits présentés à la Cour par les différentes parties. Et le 16 avril 2018, comme date butoir pour présenter des observations contradictoires sur les exposés adverses.

L’affaire est donc partie, et c’est une avancée. Olivier Bancoult et ses conseillers se sont mis déjà au travail, avec le ferme espoir que leur argumentaire sera pris en considération, en profondeur, par les juristes de la C.I.J. En tant que peuple lié à cette terre des Chagos dont il a été spolié.

2. L’autre avancée est venue du côté de la Haute Cour de Londres. On se souvient –on ne peut pas l’oublier !– de la décision abjecte de la Grande-Bretagne en date du 16 novembre 2016, refusant le droit au retour des Chagossiens dans leur pays natal. Les Chagossiens avaient trois mois pour faire appel. Une fois de plus, avec toujours le même courage, la même opiniâtreté, Olivier Bancoult, au nom des siens, s’est jeté dans le combat judiciaire. Il a déposé appel devant la Haute Cour de Londres, malgré de multiples pressions du gouvernement britannique qui lui a dépêché à plusieurs reprises des intermédiaires très pressants, pour qu’il s’abstienne (des pressions qu’il a dénoncées en conférence de presse le 16 février 2017) ! Finalement la détermination chagossienne a prévalu : cet appel vient d’être accepté par la Haute Cour, ouvrant ainsi une seconde voie de résistance au Chagossiens.

3. Nous terminerons cette note d’information par l’annonce de la venue à La Réunion d’Olivier Bancoult, invité par le Comité Solidarité Chagos La Réunion. Les dates sont d’ores et déjà connues : la visite se tiendra entre le mercredi 18 octobre et le samedi 21 octobre 2017. Nous vous ferons connaître le programme prochainement, en espérant que vous serez nombreux à venir à la rencontre du dirigeant des Chagossiens.

Pour le Comité Solidarité Chagos La Réunion

Georges Gauvin, président

Alain Dreneau, secrétaire