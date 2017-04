L’ Accord de Partenariat Economique à l’ordre du jour de la COI

Le Secrétaire Général de la Commission de l’Océan Indien, Hamada Madi Bolero, et son collaborateur, François Vuillemin, ont été reçus par le Président de la République de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, au palais d’Iavoloha ce 19 avril.

Après le Conseil des ministres qui s’est déroulé dernièrement à La Réunion, le Secrétaire Général de la COI est venu faire un rapport au Chef de l’Etat malgache sur les grandes décisions qui ont été prises. Deux points importants concernent Madagascar, en l’occurrence le projet « Grenier de l’Océan Indien » et le Centre Régional de Fusion de l’Information Maritime, installé à Antananarivo, dans le cadre des activités pilotées par la COI au sein du programme régional de sécurité maritime (MASE).

Les entretiens ont aussi porté sur l’Accord de Partenariat Economique (APE), entre l’Union Européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, (ACP). Le Secrétaire Général de la COI, Hamada Madi Bolero, a également annoncé qu’un Conseil des Ministres extraordinaire se tiendra au mois de septembre prochain et devra décider du renforcement du statut de la Commission de l’Océan Indien, à l’instar des organisations régionales en Afrique, laquelle regroupe particulièrement des pays insulaires, une démarche qui a reçu le soutien du Chef de l’Etat malgache, selon le Secrétaire Général de la COI.