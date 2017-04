Le PCR solidaire des cérémonies réunionnaises en hommage aux Malgaches victimes des répressions coloniales

Comme on le sait, une délégation réunionnaise — avec plusieurs représentants du P.C.R. — vient de passer une semaine à Madagascar pour participer à d’importantes rencontres afin de commémorer les événements historiques de mars 1947, où la révolte du peuple malgache contre le régime colonial français a été horriblement réprimée. Et comme annoncé dans ‘’Témoignages’’, ce mercredi 29 mars des cérémonies ont aussi été organisées ici même dans ce même esprit par la Fédération de la Diaspora Malagasy à La Réunion (Feo Madagasikara), fondée il y a environ un an par une vingtaine d’associations.

Tout a commencé Place Pierre Semard au Port (4 avenue de la Commune de Paris) par une cérémonie de recueillement devant la stèle des Maherifo de 1947, réalisée par Jacques Beng-Thi. Une délégation du Parti Communiste Réunionnais était présente à cet événement très émouvant, en particulier son président, Élie Hoarau, ainsi que la sénatrice communiste Gélita Hoarau.

Ensuite, à la Salle Polyvalente du Cœur Saignant, des conférences ont lieu avec M. Razafindrabe et Charlotte Rabesahala sur le déroulé de ces « terribles événements du 29 mars 1947 », et puis avec Brice Randrianasolo sur le thème : ‘’Au 29 mars 2017, quel rôle pour la Diaspora ?’’. Plus d’une centaine de personnes ont suivi ces conférences avec attention et émotion, en particulier des représentants du P.C.R., un parti politique solidaire de nos frères et sœurs malgaches.

Nous rappelons que dans le cadre de cette commémoration, deux autres rendez-vous culturels ont été annoncés par Feo Madagasikara : le vendredi 7 avril à partir de 20h au Club 138, rue Amiral Lacaze à Saint-Denis, avec notamment un concert de Fenoamby ; et le samedi 8 avril de 10h à minuit à La Rivière des Roches (Bras-Panon) avec là aussi diverses prestations musicales, actions associatives, etc.