Les Chagossiens reçus au Vatican le 17 mai prochain

Dans une conférence de presse mercredi, le Groupe Réfugiés Chagos a annoncé le départ d’une délégation pour Rome où une délégation sera reçue par le Vatican le 17 mai. Dans un communiqué, le Comité Solidarité Chagos La Réunion salue cette nouvelle avancée dans le combat des Chagossiens pour retourner dans leur pays, et lance un appel à la solidarité.

Georges Gauvin, président du Comité de solidarité Chagos-Réunion et Olivier Bancoult, leader du Groupe Réfugiés Chagos. (Photo A.D.)

Olivier Bancoult a tenu une conférence de presse ce mercredi à Port-Louis pour donner cette importante information : une délégation chagossienne sera reçue le 17 mai prochain au Vatican par l’archevêque Paul Gallagher, qui occupe au Saint-Siège les fonctions de secrétaire pour les relations avec les Etats.

La délégation, conduite par le dirigeant du Groupe Réfugiés Chagos (G.R.C.), Olivier Bancoult, sera composée de dix personnes. Ce nombre en lui-même indique l’importance que revêt l’événement. Parmi ces personnes, deux ecclésiastiques, un pasteur et un prêtre, qui ont accompagné de longue date les actions chagossiennes.

La rencontre du 17 mai constituera une occasion historique de porter tout le vécu douloureux du drame chagossien auprès du pape François. Un peuple déporté, arraché à sa terre natale, humilié et sacrifié. Sacrifié au nom de quoi ? Au nom de la force militaire, de la loi du plus puissant et de la guerre, sur cette île de Diego Garcia devenue une base de mort en plein cœur de notre océan Indien.

Olivier Bancoult et les Chagossiens ont grand espoir d’être entendus à Rome, et de pouvoir ainsi répercuter dans le monde entier l’écho de ce crime qu’ils endurent depuis 50 ans. Avec ce credo chevillé au cœur : « Nous allons retourner vivre aux Chagos ». L’autorité morale de François peut leur être d’un précieux soutien.

Nous rendrons compte de leur mission à leur retour à la fin du mois de mai.

Pour le Comité Solidarité Chagos La Réunion

Georges Gauvin, président

Alain Dreneau, secrétaire

P.S. A propos de cette mission, laissez-nous vous dire, cher(e)s ami(e)s du Comité Solidarité Chagos La Réunion, que le Groupe Réfugiés Chagos a besoin de solidarité financière, afin de faire face aux frais d’hébergement du séjour à Rome. Nous faisons donc appel, comme nous le faisons régulièrement, à votre soutien. Vos chèques sont à libeller à : C.S.C.R. et à adresser à C.S.C.R. c/o Alain Dreneau, 6 place la Folette, 97420 Le Port.