Marius Moutet : « Il faut abattre le MDRM par tous les moyens »

Dans la seconde partie de son article intitulé « L’insurrection malgache de 1947 – 1948 : la lourde responsabilité du gouvernement français », Eugène Rousse revient sur la création du Mouvement démocratique de rénovation malgache (MDRM) au lendemain de l’élection des députés de la Restauration de l’indépendance malgache. Comme leurs collègues des Antilles, de la Guyane et de La Réunion, ils ont déposé une proposition de loi très simple visant à libérer leur pays du régime colonial. Elle comportait deux articles : l’abrogation de la loi annexant Madagascar à la France, et l’instauration de l’État libre de Madagascar au sein de l’Union française. Les socialistes Marius Moutet, ministre des Colonies, et Vincent Auriol, président de l’Assemblée nationale, ont refusé d’imprimer et de diffuser ce texte.