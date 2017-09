Connaître le passé pour préparer l’avenir en commun entre La Réunion et Madagascar. À 16 heures 30 ce soir à la salle Kerveguen au front de mer de Saint-Pierre, une exposition sera inaugurée à l’initiative de l’association REAGIES. Prêtée par le Comité de solidarité de Madagascar, elle retrace la révolte de 1947 qui fit plus de 100.000 morts dans la Grande île et s’inscrit dans une semaine d’actions présentée par un communiqué de REAGIES.

L’exposition du Comité de solidarité de Madagascar qui sera inaugurée ce soir a été présentée au ministère de la Culture de Madagascar en mars dernier et visitée par la délégation de REAGIES.

“Plus fort l’Amitié” est une exposition photographique qui nous a été aimablement prêtée par le Comité de Solidarité Malgache, une structure non étatique issue des événements tragiques de Mars 1947.

Nous voulons que, par delà l’espace et le temps, la mémoire photographique nous aide à comprendre l’histoire afin de mieux préparer un avenir de paix dans notre voisinage immédiat.

Nous ne serons jamais assez nombreux pour crier “Plus fort l’Amitié”. Car, si nous voulons vivre en paix, alors il faut préparer les conditions de la paix.

Soyez des nôtres, mardi 5 septembre 2017, à 16h30. Salle Kerveguen, Front de mer de Saint Pierre. L’exposition fermera ses portes, jeudi 7 septembre, à 16h.

Evocation historique à Saint-Leu

L’association REAGIES œuvre en faveur de l’Amitié entre La Réunion et Madagascar depuis une trentaine d’années. Elle a décidé de commémorer le 70e anniversaire des évènements du 29 mars 1947 au cours desquels périrent 100 000 victimes. Il s’agit de se recueillir en pensant aux disparus, comprendre des faits dont nous n’avons pas été témoins et avancer vers l’avenir en commun.

Le 4 décembre 2016, à Saint Leu, l’Association a organisé une évocation historique devant 250 personnes. Il y a eu plusieurs interventions pour expliquer et tenter de comprendre. Un hommage a été rendu à Gisèle Rabesahala et Paul Vergès, 2 responsables politiques qui ont agi à leur niveau pour l’Amitié et la Solidarité entre Madagascar et La Réunion. Ce sont des précieuses références.

Une délégation réunionnaise à Madagascar

Du 23 au 30 mars 2017, une délégation réunionnaise de 14 personnes s’est déplacée à Madagascar pour participer à diverses activités d’un programme commémoratif. A Antananarivo, une gerbe a été déposée devant la stèle élevée à la mémoire de Gisèle Rabésahala. La délégation a visité l’exposition organisée par le Comité de Solidarité Malgache au Ministère de la Culture dont Gisèle fut l’une des Ministres. Mais à c’est à Moramanga que les Réunionnais ont pris connaissance de l’ampleur des évènements du 29 mars 2017. La rencontre avec des vétérans et les familles de disparus fut un moment inoubliable. Ainsi, des Réunionnaises et des Réunionnais ont relevé le défi de l’oubli et de l’ignorance. Au retour, lors d’un compte rendu, nous avons décidé de réfléchir à la manière de pérenniser la démarche.

Soirée solidaire vendredi

L’Association s’était engagée à clôturer cette année exceptionnelle par une initiative d’approfondissement de la connaissance historique et avec le souci constant de regarder l’avenir. La semaine qui commence sera ponctuée par 4 activités, en présence d’ami-e-s de Madagascar qui continuent l’œuvre de Gisèle, celle que le Secrétaire Général de l’ONU, en visite officielle, en 2016, a élevé au rang de “Femme exemplaire”. Nous avons tenu à décentraliser le programme sur les 4 micro-régions.

5 septembre, Saint-Pierre : vernissage de l’exposition “Plus fort l’Amitié”, à 16h30. Salle Kervegen.

6 septembre, Sainte-Suzanne : projection du film “Ilo Tsy Tsy”, à 18h30, Médiathèque.

7 septembre, Saint-Paul : Discussion sur l’avenir en commun La Réunion-Madagascar, 18h, restaurant Chez PAUL, à Savannah.

8 septembre, Saint-Denis : Soirée Solidaire, 19h30, restaurant Gare du Nord.

L’association invite aux différentes activités et vous remercie, par avance, de votre présence. Pour le dîner du 8 septembre, des cartes d’entrée sont en circulation. La contribution s’élève à 35 euros.

Info/contact : reagies974@gmail.com tél. 0692 732 589.