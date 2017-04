Soutien du Comité Solidarité Chagos La Réunion à la manifestation devant l’ambassade de Grande-Bretagne à Maurice

Le Groupe Réfugiés Chagos organise ce mercredi 19 avril 2017 une manifestation chagossienne devant l’ambassade de Grande-Bretagne à Port-Louis. Le Comité Solidarité Chagos La Réunion vient d’envoyer à Olivier Bancoult un message de soutien pour qu’il soit lu durant la manifestation. « Les grandes puissances qui ont fait le malheur des Chagossiens continuent à les mépriser et les piétiner. Mais nos camarades Chagossiens résistent et se battent. Nous sommes à leur côté », souligne le Comité Solidarité Chagos La Réunion.

Chères sœurs, chers frères du GROUPE REFUGIES CHAGOS,

Vous n’avez jamais renoncé à la LUTTE pour votre droit imprescriptible au retour sur votre terre natale. Nous tenons à nouveau aujourd’hui à rendre hommage à votre résistance devant le crime signé par les deux impérialismes britannique et américain contre le peuple chagossien.

Cette résistance, vous l’exprimez à nouveau aujourd’hui, 19 avril 2017, devant l’ambassade de Londres à Port-Louis. Au cœur de votre mobilisation, il y a le fonds du problème, qui s’est aggravé depuis la décision scélérate du 16 novembre dernier, de la part du gouvernement de Londres qui a dit NON à votre droit au retour. Mais il y a en plus les dernières manœuvres de ce même gouvernement pour vous humilier et vous diviser.

Il est insupportable de vouloir court-circuiter la représentation légitime du Groupe Réfugiés Chagos que vous vous êtes donnée depuis plus de 30 ans ! Il est insupportable de vouloir proposer individuellement une simple visite aux Chagos, avec engagement de repartir ! Il est insupportable de vouloir imposer le financement par le “package” que vous avez déjà fermement refusé !

Vous avez eu mille fois raison de refuser en assemblée générale cette diversion et de proclamer : « Le jour où les Chagossiens vont fouler le sol des Chagos, CE SERA POUR Y RESTER ! ».

Mille fois raison, à nouveau aujourd’hui, d’alerter l’opinion internationale sur L’EXIGENCE HISTORIQUE de METTRE FIN A UN DEMI-SIECLE D’EXIL FORCE, ce qu’aucun peuple n’a enduré.

Le Comité Solidarité Chagos La Réunion restera à vos côtés, par un soutien concret de toutes vos actions.

Georges Gauvin, président du Comité Solidarité Chagos La Réunion