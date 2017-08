Visite d’une délégation chinoise au Tampon

L’escale technique de la délégation chinoise conduite par le vice-Premier ministre de la République populaire a permis la rencontre entre le maire du Tampon et représentants de la ville de Meizhou. C’est ce que précise un communiqué diffusé hier par la mairie du Tampon.

Ce mardi 29 août 2017, la Commune du Tampon a reçu la visite d’une délégation chinoise composée de 8 personnes :

- ZHANG Chen, Maire adjointe de la Ville de Meizhou ;

- LIU Xuxhuan, Maire du District de Pingyuan ;

- LIN Yulan, Directrice générale du Bureau de la santé de la Ville de Meizhou ;

- WU Yuping, Directrice générale adjointe du Bureau des affaires étrangères de la Ville de Meizhou ;

- LI Danling, Représentante adjointe de l’Assemblée populaire municipale du district de Meixian ;

- ZHONG Yongshan, Directeur adjoint du Bureau des affaires étrangères de la Ville de Meizhou ;

- ZHENG Jinxiang, Directeur général de l’Entreprise pharmaceutique de Hengxiang

- CHEN Xiong, Directeur général de l’Entreprise pharmaceutique de Kelun.

Cette visite s’est déroulée dans le cadre des accords signés en 2015 entre la Mairie du Tampon et la Ville de Meizhou (Province de Guangdong - Chine), qui visent à renforcer la coopération touristique et les échanges universitaires.

La délégation chinoise a été accueillie par le Maire du Tampon André Thien Ah Koon. Au programme de la visite : visite touristique des Hauts du Tampon, découverte de la Cité du Volcan (Bourg-Murat - Plaine des Cafres) et rencontre avec des membres de la Communauté Chinoise du Tampon. Au cours de cette rencontre, la délégation a notamment présenté le « Congrès mondial des businessman hakka », qui aura lieu à Meizhou en novembre 2017. Les membres de la délégation se sont dits « satisfaits » de leur visite au Tampon et ont notamment apprécié « la fraîcheur et l’air pur des Hauts ». Ils ont également réaffirmé leur intention de faire la promotion touristique de la Commune du Tampon auprès des habitants de Meizhou.

Pour les prochains échanges entre les deux villes, il est prévu que le THBF (club de handball féminin du Tampon récemment sacré champion de France N2), parte à Meizhou en octobre pour un stage de perfectionnement. Il est également envisagé que des étudiants Tamponnais fassent des séjours linguistiques à Meizhou.

André Thien Ah-Koon, maire du Tampon, et la délégation chinoise.