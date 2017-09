23 septembre : mobilisation pour la paix dans le monde

L’assemblée générale de l’ONU est un rendez-vous annuel pour les chefs d’État et de gouvernement. À cette occasion, chacun détaille ses orientations en matière de politique extérieure. Pour sa part, Donald Trump a relancé la politique de la cannonière, menaçant de destruction la Corée du Nord. Venant du dirigeant du pays qui possède le plus important arsenal de bombes atomiques, de missiles, de bombardiers et de sous-marins nucléaires, cette déclaration est extrêment inquiétante.

C’est dans ce contexte que se déroule aujourd’hui la Journée mondiale pour la Paix. De nombreuses marches auront lieu partout dans le monde pour rappeler l’importance de faire cesser les guerres. Un rapport conjoint de plusieurs organisations du système des Nations Unies a d’ailleurs alerté sur l’augmentation du nombre d’affamés dans le monde, précisément en raison des conflits.

Notre région reste sous l’emprise de ces conflits. Elle abrite à Diego Garcia, la plus importante base militaire de l’armée des États-Unis en dehors de son territoire. C’est en raison de cette base que tout un peuple a été déporté de son pays voici plus de 40 ans. Tant que les Chagossiens ne seront pas retournés sur leur terre, il ne sera pas possible de parler de paix dans l’océan Indien.