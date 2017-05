A La Réunion, les prétendants à un ministère ou un poste de député renvoyés à leurs chères études

Max Dubois est le responsable des Outre-mer dans En Marche. Dans le « JIR » d’hier, il a commenté le résultat d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle. Voici ce qu’il dit à ce sujet :

« Je ne suis pas satisfait des résultats dans l’Outre-Mer. D’abord, le second tour ne doit pas éclipser le premier. Aux Antilles, les scores sont positifs. En Guyane, c’est plus compliqué. Dans le Pacifique, on est à 52 %. Il y a donc une percée de Marine Le Pen. Le score mahorais (57 %) n’est pas bon du tout. Il faut être honnête. À La Réunion, nous sommes à 60-40 %, ce n’est pas une victoire mais un échec. Marine Le Pen a su avec des offres populistes convaincre la population qu’il y aurait moins d’immigration et moins d’insécurité. Les scores du FN et de l’abstention sont très élevés dans l’océan Indien. Il faut donc rester modestes. »