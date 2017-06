Changement climatique : plus de temps à perdre pour se protéger de la hausse du niveau de la mer

Un article paru hier dans « le Quotidien du Peuple » confirme que la menace de la montée des eaux se précise pour La Réunion. Voici un extrait :

« Des scientifiques viennent de révéler que la hausse globale du niveau des mers s’accélère, et que le Groenland, qui perd une quantité croissante de glace, en est l’un des grands responsables. Ils ont averti que la situation est à ce point grave que, compte tenu de ce rythme accéléré, il est possible qu’à la fin de ce siècle, l’élévation du niveau des mers puisse menacer des communautés côtières du monde entier, allant de Miami à Mumbai. Cette nouvelle étude, publiée lundi dans la revue Nature Climate Change, est l’un des quelques travaux récents qui confirment une accélération de l’élévation du niveau des mers au cours des dernières décennies. Il y avait eu de fortes incertitudes à ce sujet auparavant, les négationnistes du changement climatique s’accrochant à elles et faisant valoir qu’une telle accélération n’avait en réalité pas eu lieu. »

À l’annonce du résultat d’une telle étude, les responsables politiques se doivent d’agir au plus vite pour anticiper la catastrophe à venir. En effet, ils ne peuvent pas dire qu’ils ne sont pas prévenus. Ils ont encore quelques années pour lancer des projets d’adaptation. Toute tergiversation supplémentaire n’empêchera pas la hausse du niveau de la mer de continuer à s’accélérer.

La calotte du Groenland est menacée. Des calculs ont montré que sa fonte totale ne pourra qu’entraîner une hausse de plusieurs mètres du niveau de la mer. La menace est réelle, car l’existence d’un Groenland couvert par les glaces est une anomalie au regard de la température moyenne actuelle de la Terre.

C’est donc le moment d’agir pour que les grands travaux d’infrastructure prennent en compte l’accélération du niveau de la mer. Les investissements devront donc se faire dans du durable pour protéger la population. Autrement dit, la route en mer est condamnée. Il est urgent de réorienter les crédits.

J.B.