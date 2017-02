Comment chaque Réunionnais comprend-il qu’il est communiste ?

Hier, à travers une vingtaine d’interventions sur 2 rapports, les invités et délégués ont pu comprendre comment chaque Réunionnais se sent communiste et ne tombe pas dans l’amalgame. Un camarade expliquait comment la vie des gens a changé grâce aux actions du PCR. Un autre demandait à ce que le Parti honore les simples adhérents décédés comme il le fait pour les dirigeants. Un troisième répond à un détracteur que le PCR n’est pas mort après Paul Vergès etc.

L’analyse thématique montre que la lutte pour l’Egalité a imprégné la mémoire populaire. Les Réunionnais considèrent le PCR comme le défenseur de l’Egalité et des causes réunionnaises. Une banderole accrochée aux murs de la salle résume très bien la situation : “Nou lé pas plus Nous lé pas moins, Respect à nous”. L’Egalité et le Respect sont bien des principes sociaux et culturels communistes.

Il fallait avoir une dose de culot pour évoquer la mort de Paul et la survivance du Parti dans cette salle qui a accueilli des milliers de Réunionnais qui sont venus se recueillir devant la dépouille du dirigeant-fondateur communiste. Le camarade était fier d’avoir résolu ce paradoxe apparent par la participation et le débat dans une section. Hier, il voulait communiquer toute sa reconnaissance pour ce travail politique, qui l’a convaincu de prendre sa carte au PCR.

Devant les débats ouverts au 9e Congrès, pouvons-nous affirmer comme Paul Vergès, lors de la chute du mur de Berlin, “je suis un communiste heureux” ? Dans cet instant mémorable, comment ce Réunionnais comprend qu’il est communiste ? Et, il le brandit comme un étendard ? D’où provient la force de conviction du Réunionnais pour s’affirmer plus que jamais communiste quand tout s’effondre en Europe de l’Est et jette des troubles dans la tête d’autres communistes.

Paul Vergès prouve qu’ici, il y a bien une façon réunionnaise d’être communiste. Nous avons intérêt d’approfondir cette réflexion fondamentale car, par ailleurs, il lance qu’à La Réunion “tout le monde a été, est ou sera communiste”. En d’autres termes, l’étendard que le Réunionnais doit porter très haut, ce qui fonde sa conscience, son existence, le vecteur de son unité, son signe distinctif, c’est le PCR et ses luttes. C’est au bout de ces luttes que chaque Réunionnais comprend qu’il est communiste.

Ary Yée Chong Tchi Kan