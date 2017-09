Emmanuel Macron pour la suppression d’un verrou institutionnel spécifique à La Réunion

Le président de la République réunissait hier les préfets à Paris. Cette rencontre se passait devant les caméras, et les représentants de l’État dans les territoires ont posé des questions publiquement à Emmanuel Macron. Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, a soulevé le problème des effets négatifs de l’application mécanique des lois dans des territoires comme La Réunion. Le chef de l’État lui a répondu en constatant que des adaptations peuvent être nécessaires. Il a indiqué que ces adaptations sont possibles dans d’autres collectivités, mais que cela n’est pas possible à La Réunion. D’où la proposition de supprimer l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution qualifié de verrou, qui empêche les adaptations. Emmanuel Macron a affirmé en substance que cette demande est largement portée à La Réunion, et qu’elle pourra être à l’ordre du jour des Assises des Outre-mer.

Au travers de cette déclaration, c’est la première fois qu’un président de la République se déclare favorable à une évolution institutionnelle concernant La Réunion allant vers plus de compétences pour les collectivités. En effet, l’article 73 de la Constitution permet aux collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte d’adapter les lois et règlement, ainsi que de voter des lois applicables uniquement sur leur territoire après habilitation par le Parlement. Bien que relevant de l’article 73 de la Constitution, La Réunion n’a pas cette possibilité du fait de l’existence d’un alinéa qui interdit spécifiquement à La Réunion le droit d’utiliser pleinement cet article 73.

Cette démarche est un préalable à toute discussion. Le chef de l’État cherche-t-il donc à le lever afin que les Assises des Outre-mer ne soient pas un fiasco ? En tout cas, cette déclaration fera date.

J.B.