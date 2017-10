Îles Éparses : une décolonisation inachevée

Hier, la préfecture de La Réunion a diffusé un communiqué dont voici un extrait :

« Suite à un signalement par le détachement militaire de Juan de Nova (Iles Eparses) de la présence de pêcheurs en action de pêche illégale dans le lagon de l’île, un contrôle a été mené le mardi 10 octobre 2017 par l’équipage du patrouilleur des FAZSOI « LE MALIN ». 3 bateaux-mères, 17 pirogues et 83 pêcheurs ont ainsi été interceptés en action de pêche interdite aux holothuries. En étroite collaboration avec le CROSS REUNION et le gendarme détaché sur l’île, l’équipage du MALIN a procédé aux investigations nécessaires.

Au total, 12 pirogues, près de 60 kg d’holothuries (concombre de mer) ainsi que du matériel de pêche ont fait l’objet d’une saisie par le directeur de la mer sud océan Indien après consultation du parquet de Saint-Denis et confirmation par le juge des libertés et de la détention.

Les pêcheurs ont ensuite embarqué sur les bateaux-mères et ont quitté la zone, après que le commandant du MALIN se soit assuré de la présence en quantité suffisante de carburant, d’eau et de vivres à bord des embarcations contrevenantes pour leur voyage retour. »